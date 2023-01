Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo: corsa a quattro per la segreteria del Pd. Nel giro di un mese si saprà infatti chi sarà il nuovo leader del partito, che verrà incoronato dalle primarie del 26 febbraio. Sulla scheda che verrà fornita nei gazebo però (e online per le categorie alle quali è riservato il voto telematico), elettori e simpatizzanti dem non troveranno un poker di nomi, ma una coppia: quella formata dai due candidati che avranno ottenuto più successo nelle consultazioni tra gli iscritti. Ma a sentire esperti, sondaggisti e voci di corridoio a largo del Nazareno, la sfida, in ogni caso, non è mai stata tanto aperta. Ecco chi sono i quattro candidati.