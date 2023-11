Porto, cosa vedere in due giorni: la libreria di Harry Potter, il vino e i ponti. La guida per visitarla

Il garrito dei gabbiani, il profumo delle camelie, l’aroma intenso di un calice di vino, il mistero di atmosfere neogotiche alla Harry Potter: si potrebbe sintetizzare in questo flash di emozioni la città di Porto, nel Nord del Portogallo, meta ideale da scoprire anche in autunno e in inverno, lontano dai picchi turistici di punta della stagione estiva. Nell’immaginario comune Porto è sinonimo, e giustamente, del vino liquoroso omonimo, frutto dei vigneti lungo la valle del fiume Douro, le cui acque attraversano la città fino alla foce nell’Oceano Atlantico. Eppure questa città, collegata anche a Roma e Milano in meno di tre ore con voli aerei diretti, ha un volto letterario, artistico, culturale particolarmente vivace tutto da scoprire e, a sorpresa, è anche la culla della saga di Harry Potter, poiché l’autrice Joanne Kathleen Rowling visse qui fra il 1991 e il 1993 (insegnava Inglese) e prese spunto da luoghi e atmosfere “portuensi” per scrivere il primo volume della fortunata serie di romanzi poi divenuti film. Il centro storico, nella zona della Cattedrale Sè, e la riva sinistra del fiume Douro, dal lato di Vila Nova de Gaia, dove si trovano le cantine del vino di Porto, sono Patrimonio Mondiale Unesco.