Pino Insegno a Reazione a Catena (non ad Affari Tuoi), Marco Liorni a L'Eredità: mancherebbe solo l'annuncio ufficiale

Pino Insegno verso la conduzione di Reazione a catena (non, dunque, di Affari tuoi), e Marco Liorni a L’Eredità. Sembra arrivare al capolinea la vicenda di chi sarà il prossimo conduttore de L'Eredità, come riporta TvBlog, dopo le voci del no a Pino Insegno e l'alzata di scudi del suo manager, Diego Righini.

Righini non aveva digerito, infatti, la decisione di Banijay, società che produce "L'Eredità", di affidare a un altro conduttore il programma dopo i risultati di ascolti de "Il Mercante in Fiera" (condotto da Pino Insegno) che ha ottenuto una media del 2% di share. Righini e Pino Insegno che ieri erano chiamati ad un incontro con Angelo Mellone, il direttore del Daytime Rai.