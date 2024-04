Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus finita al centro della polemica per il suo addio alla Rai: dall'incontro all'Eredità al Prima Festival, la storia

Tra i motivi dell'addio di Amadeus alla Rai non ci sarebbe la richiesta - inascoltata - di uno show per la moglie Giovanna Civitillo. Dopo gli ultimi rumors, il conduttore ha infatti smentito oggi questa ipotesi, ribadendo che lui non avrebbe «mai fatto alcuna richiesta per favorire i familiari o per escludere i passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni». Nonostante ciò, la donna al fianco dell'ex dj e showman è finita al centro di numerose critiche online, tra chi la considera comunque la responsabile della rottura con l'azienda di Viale Mazzini.

Amadeus, il post su Instagram per salutare la Rai: «Non è stata una scelta facile. Mai fatto richieste per favorire i miei familiari»