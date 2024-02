Pecco Bagnaia ospite stasera a Sanremo 2024: dai titoli mondiali vinti alla vita privata, chi è il pilota di MotoGP

Anche Francesco Bagnaia sarà a Sanremo 2024 per la serata dei duetti. Il pilota motociclistico di Torino salirà infatti sul palco dell'Ariston nel corso della puntata di stasera, per ripercorrere la sua carriera dopo i test di Sepang e prima dell'inizio del Mondiale, in partenza il 10 marzo in Qatar.

Sanremo, gli ospiti di stasera: il ritorno di Gigi D'Agostino dopo la malattia, Pecco Bagnaia, Arisa, Elena Sofia Ricci, Margherita Buy