Sanremo 2024, i Jalisse tornano all'Ariston? Amadeus non conferma (nè smentisce)

C’è aria di Jalisse a Sanremo. A poche ore dall’inizio della quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo dedicata a cover e duetti, il mistero sulla presenza oggi del duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci si infittisce sempre di più.

Alla conferenza stampa di questa mattina Amadeus non ha confermato né smentito, rimanendo sul vago. Lorella Cuccarini, la co-conduttrice di questa sera, afferma d’aver visto tramite i social che Drusian e Ricci sono a Sanremo. Saliranno sul palco? Faranno incursione all’Aristonello di Fiorello per qualche sketch organizzato in gran segreto? Come in un classico giallo bisogna attendere per avere la soluzione del caso, almeno fino a questa sera. E se non questa sera c’è ancora domani.

I Jalisse mancano da Sanremo dal 1997, dopo la vittoria con il famoso brano “Fiumi di parole”, che arriva anche quarto all’Eurovision Song Contest di quell’anno.

Da allora con i 27 no consecutivi (l’ultimo proprio quest’anno da Amadeus) a una nuova partecipazione in gara hanno raggiunto il record di esclusioni dal Festival. E questo primato negativo sui social diventa motivo di meme virali, sempre nuovi e aggiornati, ad ogni edizione. Quest’anno il carosello potrebbe finalmente interrompersi e vedere finalmente il duo calcare di nuovo il palcoscenico dell’Ariston dopo quasi 30 anni.

Infatti, dopo “Fiumi di parole” i Jalisse cadono nell’oblio trasformandosi in una meteora musicale. Non riscuotendo più successo in Italia, viaggiano per il mondo ottenendo un discreto successo. Nel 2014 Alessandra Drusian si presenta a “The Voice of Italy”, ma viene scartata anche dal talent. Nel 2018 partecipano a “Ora o mai più” su Rai1 e nello stesso anno la cantante partecipa a “Tale e quale show”. Al 2023 risale la loro ultima partecipazione televisiva come naufraghi al reality “L’isola dei famosi”.

Nella quarta serata di oggi dedicata a cover e duetti ad esibirsi sono tutti e 30 i big in gara. In scaletta tanti ospiti: il motociclista Pecco Bagnaia, il cast della serie “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia” (in onda su Rai1 lunedì e martedì), il dj Gigi D’Agostino dalla Costa Smeralda alla sua prima esibizione dopo la malattia, Arisa sul palco di Piazza Colombo (anche lei tra gli scartati di quest’anno) e Margherita Buy con Elena Sofia Ricci per presentare il film “Volare” diretto dalla stessa Buy. A chiudere la puntata sarà una nuova top five e l'elezione del vincitore della serata.