Sanremo, gli ospiti di stasera: il ritorno di Gigi D'Agostino dopo la malattia, Pecco Bagnaia, Arisa, Elena Sofia Ricci, Margherita Buy

Non solo duetti e cover. La quarta serata di Sanremo 2024 prevede due ospiti musicali, Gigi D'Agostino dalla Costa Smeralda e Arisa dal Suzuki Stage. Per il dj si tratta di un ritorno in tv dopo alcuni anni di assenza, in seguito a una grave malattia che lo ha tenuto forzatamente lontano dalle scene. Arisa, invece, ha una lunga storia a Sanremo: la sua ultima apparizione l'anno scorso, quando affiancò Gianluca Grignani nella serata duetti.

Ma non finisce qui. Sul palco dell'Ariston spazio anche Francesco "Pecco" Bagnaia, il campione di MotoGp. E poi Elena Sofia Ricci e Margherita Buy, protagoniste di Volare, in arrivo nelle sale a febbraio 2024.

Il ritorno di Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino nel 2021 annunciò sui social di essere affetto da una grave malattia.

Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si trattasse, su Facebook e Instagram ha raccontato senza filtri tutta la sua sofferenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo».

Poi, lo scorso 8 dicembre, con un altro post, il dj ha tranquillizzato il suo pubblico, che nel corso di questi anni è sempre rimasto molto legato all'artista, organizzando anche flash mob ed eventi in suo supporto: «Va molto meglio, grazie», ha scritto rispondendo a Dj Ralf tra i commenti del selfie in bianco e nero postato su Instagram. Un primo piano accompagnato da un semplice: «Buonasera», sufficiente per riunire tutti i suoi fan. «Che bello vederti, spero tu stia bene», il tenore dei messaggi. E ancora: «Si può considerare un regalo di Natale anticipato».

I duetti

Sangiovanni con Aitana canteranno "Farfalle" e "Mariposas" di Sangiovanni;

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia canterà "Sweet dreams (Are made of this)" degli Eurythmics

Rose Villain e Gianna Nannini canteranno un medley;

Gazzelle e Fulminacci canteranno "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti;

The Kolors e Umberto Tozzi canteranno un medley dei successi di Umberto Tozzi

Alfa e Roberto Vecchioni canteranno "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni;

Bnkr44 e Pino D'Angiò canteranno "Ma quale idea" di Pino D'Angiò;

Irama con Riccardo Cocciante si esibiranno con "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante;

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani canteranno "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia e "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani;

Santi Francesi con Skin si esibiranno con "Hallelujah" di Leonard Cohen;

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara canteranno "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri;

Ghali con Ratchopper canterà un medley dal titolo "Italiano vero";

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino canteranno "Il cerchio della vita" di Ivana Spagna;

Loredana Bertè e Venerus canteranno "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio si esibiranno con un medley dal titolo "Strade";

Angelina Mango e il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma canteranno "La rondine" di Mango;

Alessandra Amoroso e i Boomdabash canteranno un medley;

Dargen D'Amico e la BabelNova Orchestra faranno un omaggio a Ennio Morricone, cantando “Modigliani” sulle note di The Crisis;

Mahmood con i Tenores di Bitti si esibiranno con "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla;

Mr.Rain con i Gemelli Diversi canterà "Mary" dei Gemelli Diversi;

Negramaro e Malika Ayane si esibiranno con "La canzone del sole" di Lucio Battisti;

Emma e Bresh si esibiranno con un medley di Tiziano Ferro;

Il Volo con Stef Burns canteranno "Who wants to live forever" dei Queen;

Diodato e Jack Savoretti canteranno "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André;

La Sad con Donatella Rettore canteranno "Lamette" di Donatella Rettore;

Il Tre con Fabrizio Moro canteranno un medley di Fabrizio Moro;

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi canteranno "Lady Marmalade" di Labelle;

Maninni e Ermal Meta canteranno "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta;

Fred De Palma con gli Eiffel 65 canteranno un medley degli Eiffel 65;

Renga Nek canteranno un medley dei loro successi;