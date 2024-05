Met Gala 2024, i look al pre-party di Anne Wintour: Zendaya vintage (10), Jennifer Lopez sexy (8), Chris Hemsworth e la moglie horror (4)

Tutto pronto per il Met Gala 2024, l'evento più atteso della moda, che si terrà stasera 6 maggio alle 19 (le 23 italiane). Ma ventiquattr'ore prima di salire i famosi gradini del Metropolitan Museum of Art di New York, le madrine dell'evento Zendaya e Jennifer Lopez, hanno dato un assaggio dei loro look alla cena pre Met Gala della redattrice di Vogue Anna Wintour. E allora andiamo a scoprire gli outfit migliori (e i peggiori).