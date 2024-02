Sanremo 2024, pagelle look serata duetti: Amadeus in stile Ricchi e Poveri (7), grande attesa per Lorella Cuccarini

È arrivata la serata più amata di Sanremo 2024 (oltre alla finale, s'intende) quella dei duetti. Oltre alla grande attesa per gli outfit Lorella Cuccarini, la domanda è soprattutto una: Angelina Mango, che canterà La Rondine di suo padre, sfoggerà finalmente un look degno di nota? Annalisa avrà le autoreggenti per la quarta sera di seguito? E BigMama, che intonerà Lady Marmalade, ci servirà un look alla Christina Aguilera dei tempi d'oro?