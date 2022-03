Pagelle allenatori Serie A, dal flop Allegri alla sorpresa Spalletti: ecco i voti ai tecnici delle big

Le pagelle degli allenatori di Serie A. A pochi giorni dall’arrivo della primavera, nel rush finale di questo campionato che non vede ancora un dominio assoluto di una singola squadra, è tempo di bilanci per alcuni allenatori della Serie A. Almeno per i big. Da Stefano Pioli (Milan) a Vincenzo Italiano (Fiorentina) passando per Luciano Spalletti (Napoli), Simone Inzaghi (Inter), Massimiliano Allegri (Juventus), Maurizio Sarri (Lazio), Gian Piero Gasperini (Atalanta), José Mourinho (Roma) e Igor Tudor (Verona). Ecco tutti i voti.

