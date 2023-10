Caldo, quanto durerà? Ottobrata su tutta Italia con picchi di 33 gradi, poi la pausa a metà settimana

L'intera penisola sta vivendo un'ottobrata che si estende dalle Alpi alla Sicilia: sole e temperature estive non solo dal Lazio in giù, ma anche in Pianura Padana e soprattutto sulla Toscana, regione più calda dell'ultimo periodo. Secondo le ultime proiezioni, «anche nei prossimi 10 giorni vivremo una situazione anomala con picchi di 30-33°C ovunque da Nord a Sud».