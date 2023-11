Neve sull'Etna, temporali, vento forte e mareggiate: la mappa del maltempo sull'Italia da Nord a Sud

Il maltempo continua a sferzare gran parte dello Stivale con piogge, temporali e mareggiate, con venti di libeccio e scirocco a oltre 90 km/h. La Protezione civile ha emanato allerta arancione in Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria; e gialla in altre 15 regioni. È prevista anche una intensificazione dei venti, in una prima fase nei quadranti meridionali, interessando parte del Nord e in seguito il Centro-sud. È arrivata anche la neve sui rilievi alpini e in molti casi anche su quelli dell'Appennino. A Venezia è previsto il ritorno dell'acqua alta, con una marea di 130 centimetri domani alle 6.30, ma è già prevista l'attivazione del Mose. Gran mole di lavoro per vigili del fuoco e protezione civile, con 1.400 interventi tra Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Molise, soprattutto per allagamenti e alberi e tetti divelti.