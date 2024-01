Navi iraniane e missili Houti, la mappa degli attacchi nel Mar Rosso: dal mercantile dirottato alla fregata francese colpita

Non si fermano gli attacchi degli Houti dallo Yemen. L'ultimo è diretto contro un gruppo di navi mercantili nel Mar Rosso. I ribelli avrebbero lanciato due missili. «Il 2 gennaio, intorno alle 21.30 ora di Sanàa, gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato due missili balistici antinave da aree dello Yemen sotto il loro controllo in direzione del Mar Rosso meridionale», si legge in un messaggio su X del Centcom, che conferma come «vari mercantili» che si trovavano nella zona abbiano «segnalato l'impatto» dei missili, senza riportare danni. «Queste azioni illegali mettono in pericolo le vite di decine di marittimi innocenti e continuano a ostacolare il libero flusso del commercio internazionale», si legge ancora. Secondo il Centcom, si tratta del 24esimo «attacco contro mercantili nel Mar Rosso meridionale dal 19 novembre». Il quotidiano israeliano Haaretz ha diffuso una mappa con tutti le operazioni offensive lanciate dagli Houti negli ultimi mesi. Dal dirottamento della Galaxy Leader (parzialmente di proprietà di una società britannica, controllata dal magnate delle spedizioni israeliano Rami Unger) ai cacciatorpedinieri americani schierati nella regione all'inizio della guerra a Gaza, la situazione è esplosiva.

Nave da guerra iraniana entra nel Mar Rosso, il cacciatorpediniere Alborz pronto all'attacco