Nave da guerra iraniana entra nel Mar Rosso, il cacciatorpediniere Alborz pronto all'attacco

L'Iran fa la sua mossa. Schierata una nave da guerra nel Mar Rosso. È la Alborz, dotata di 8 missili da crociera a lungo raggio. La scintilla che potrebbe portare all'attacco delle rivali potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Il livello di allerta nelle acque del Medio Oriente sale. E non si ferma l'escalation. Se la Nato ha aumentato il contigente nell'ultimo periodo (anche la fregata italiana Fasan arriverà), i Paesi arabi non stanno a guardare. Ora il cacciatorpediniere ha superato lo stretto di Bab-el-Mandeb e minaccia le altre imbarcazioni.

