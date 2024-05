Eurovision, come si vota? Perché l'Italia non potrà votare Angelina Mango? Ecco il meccanismo

Eurovision 2024, mancano una manciata di ore dalla finale che decreterà il vincitore dell'edizione 2024, tra i 26 Paesi in gara questa sera, a Malmo, in Svezia, Paese ospitante in quanto vincitore dell'edizione dell'anno scorso. A rappresentare l'Italia nella competizione annuale di musica dal vivo organizzata dalla European Broadcasting Union (Ebu), la vincitrice del festival di Sanremo Angelina Mango con il brano 'La noia'. A premiare uno o l'altro cantante o gruppo musicale è un complesso sistema di voto, che viene regolarmente modificato, come accaduto per l'edizione di quest'anno.

