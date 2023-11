Nave ospedale italiana Vulcano verso Gaza: le sale operatorie, la rotta, i sistemi di difesa e l'obiettivo della missione

Vulcano, la nave ospedale italiana diretta in Israele. Una nave con sale operatorie, ambulatori e medicinali è partita oggi da Civitavecchia diretta verso le acque antistanti Gaza. Sarà presto seguita da un ospedale da campo montato direttamente nella Striscia. Due carabinieri verranno poi dislocati - su richiesta americana - nell'ufficio del Coordinatore Usa della sicurezza per Israele e l'Autorità palestinese, a Gerusalemme. L'Italia si muove sul sentiero della diplomazia umanitaria, mettendo in campo i suoi rapporti saldi con i palestinesi.

"L'Italia sta facendo la sua parte e continuerà a farla ogni giorno per aiutare la popolazione #palestinese. Partirà oggi #NaveVulcano, dotata di ospedale. #Difesa invierà ulteriore #ospedale da campo nei prossimi giorni".