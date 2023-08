Neptune, la prima mongolfiera spaziale: avrà un bar, comode poltrone e Wi-Fi. Biglietti da 125mila dollari

Osservare il pianeta Terra dallo Spazio, magari in poltrona, non è più un'utopia. La società americana Space Perspective, infatti, ha presentato ufficialmente la nuova mongolfiera spaziale «Neptune», con la quale sarà possibile osservare la terra stando comodamente seduti in poltrona. I primi viaggi nello spazio prenderanno il via nel 2024, dal Kennedy Space Center di Merritt Island. La società statunitense ha già venduto oltre seicento biglietti, al prezzo di 125mila dollari ciascuno.



