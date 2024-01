Tekno Ravers, tre artiste femminili della techno si esibiranno per la prima volta a Milano

Tekno Ravers, l'evento tutto al femminile con musica techno si terrà a Milano. L'appuntamento per gli appassionati è venerdì 12 gennaio al Distretto Industriale 4 di Milano, Via Vincenzo Toffetti 25, a partire dalle ore 23. In console ci saranno tre artiste indipendenti conosciute nel panorama musicale techno. Andiamo a conoscere chi saranno.

