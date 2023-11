Meteo, neve e freddo sull'Italia: arrivano due tempeste con temporali e venti forti. Allerta in sei regioni: ecco dove

Meteo, neve e freddo sull'Italia: un vortice di bassa pressione porterà con sé temporali e venti forti. Già a partire da stasera, e soprattutto da domani, martedì 28 novembre, il maltempo colpirà molte regioni della nostra penisola con fenomeni localmente intensi e anche a sfondo temporalesco. Come riporta il sito 3bmeteo, questa nuova perturbazione avrà connotati più autunnali soprattutto al Centro-Sud perché accompagnato da una massa d'aria di matrice atlantica. La neve cadrà localmente a quote collinari sulle Alpi confinali mentre in Appennino cadrà a quote di medio alta montagna.

Scuole chiuse per maltempo martedì 28 novembre, l'elenco dei Comuni: da Cecina all'Elba, le ordinanze dei sindaci