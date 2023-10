Meteo, quando arriva il freddo? Caldo anomalo con temperature fino a 34°C, ecco quanto durerà l'anticiclone Apollo

Meteo, caldo record in Italia nelle ultime 48 ore. Il clima estivo in tutta la Penisola è determinato da una cupola anticiclonica africana che sta alzando considerevolmente le temperature: nei prossimi giorni infatti vivremo ancora una situazione anomala, per certi versi preoccupante, con picchi di caldo che toccheranno anche i 33°C in diverse località. Le anomalie maggiori, come riporta 3bMeteo, sono state registrate al Centronord. Qui i valori risultano superiori alle medie della prima parte di ottobre anche di 6-10°C. Come detto, in gran parte delle regioni le massime temperature hanno raggiunto i 30 gradi, con piocchi fino a 33° al Centro, sulla Sardegna e sulla Sicilia meridionale. Valori, insomma, tipici del mese agosto.