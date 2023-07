Mediaset, i palinsesti 2023: Myrta Merlino a Pomeriggio 5, via Belen Rodriguez, Bianca Berlinguer su Rete 4 e il "giallo" Ilary Blasi

Mediaset cambia. Pier Silvio Berlusconi saluta Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, abbraccia Myrta Merlino, Bianca Berlinguer e Luciana Littizzetto in comproprietà il sabato sera a Tu Si Que Vales con Maria De Filippi che avrà anche un’edizione invernale di Temptation Island oltre a C’è Posta per te e Amici. Non si ritira nemmeno Paolo Bonolis in palinsesto con Ciao Darwin e Avanti un altro.

