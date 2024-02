Maurizio Costanzo, chi sono i suoi figli d''arte: da Fiorello (che salvò dalla droga) a Brignano, Mastrandrea e Iacchetti (che avrebbe fatto il tabaccaio)

Si vantava di aver scoperto più stelle di Galileo Galilei e aveva ragione: artisti, comici, critici d'arte. Alcuni tra i personaggi diventati poi tra i volti più famosi della tv italiana sono nati grazie a Maurizio Costanzo e ieri, nella serata evento dedicata al giornalista scomparso un anno fa, andata in onda su Canale 5, molti di loro erano lì a omaggiarlo. Proprio da quel Teatro Parioli di Roma dove per 42 edizioni è andato in onda il Maurizio Costanzo Show. Ma chi sono le stelle che Costanzo ha fatto brillare? E soprattutto cosa fanno oggi?