Paura in un matrimonio a Pistoia. Crolla il solaio, ci sono diversi feriti. In totale, secondo quanto si apprende, sarebbero 64 i feriti. Quattro in codice rosso, dieci in codice giallo e 50 in codice verde. Alcuni dei feriti sono stati trasportati anche all'ospedale Versilia a Lido di Camaiore (Lucca).

