Massimo Bossetti oggi, la nuova vita a 13 anni dal ritrovamento di Yara: «Ho un lavoro e faccio concorsi di cucina, credo ancora nella giustizia»

Tredici anni fa oggi in un campo di Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, era stato rinvenuto il cadavere di Yara Gambirasio: per quell'omicidio è in carcere Massimo Bossetti, che continua a proclamarsi innocente. La 13enne era scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 dopo essere uscita di casa per portare uno stereo nella palestra che frequentava. Poi, fino al 26 febbraio di Yara nessuno seppe più nulla. Alcuni testimoni la videro uscire dalla palestra, poi la ragazzina svanì.