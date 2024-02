Maltempo a Roma domani, rischio pioggie e forte vento: dove e quando, le previsioni per i prossimi giorni

Il maltempo continua anche nell'ultima domenica di febbraio a Roma. La pioggia potrebbe bagnare la giornata. Non si ferma, dunque, la perturbazione che sta colpendo in questi giorni la Capitale, provocando disagi in città e anche il provincia. Motivo per cui nei giorni scorsi la Protezione civile aveva anche emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per tutto il Lazio. Ora terminato. Andiamo a scoprire le previsioni per i prossimi giorni.

