Milan, via Maldini e Massara (licenziati da Cardinale): le tappe del divorzio, la reazione di Leao e gli scenari futuri

È imminente l’annuncio degli esoneri di Paolo Maldini e Frederic Massara e già il mondo Milan è in subbuglio. È successo tutto ieri, ma non è una cosa accaduta all’improvviso. È un segnale di malessere che si è trascinato negli anni, soprattutto nell’ultima stagione. Ripartiamo da un anno fa. I rossoneri, dopo 11 anni, vincono il 19° scudetto e in pochi davvero hanno dato i giusti meriti ai due uomini di mercato, capaci di allestire – con un budget non proprio faraonico – una squadra capace di vincere il campionato, aiutata anche dalla fortuna, ma che ha comunque avuto il merito di lottare fino alla fine. Ma non ci fu neppure il tempo di assaporare il trionfo, che tra cambio di proprietà (da Elliott a Redbird) e rinnovi di Maldini e Massara, si perse un mese di tempo sul mercato, con tanti obiettivi poi sfumati. Il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2024, arrivò, ma le cose non furono mai come prima. E lo dimostrano i fatti accaduti ieri. Perché se appunto nel 2022 pochi meriti furono riconosciuti a Maldini, quest’anno invece hanno criticato il suo operato.