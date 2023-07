Mahmoud ucciso e fatto a pezzi a Genova perché voleva cambiare lavoro. Corpo chiuso in valigia, in taxi sino a Chiavari

Mahmoud Abdalla ucciso a coltellate perché voleva andarsene dalla barberia dove lavorava, le ossa spezzate perché il suo cadavere stesse dentro una valigia, il suo corpo mutilato forse per ritardarne il riconoscimento. Il ragazzo, 19 anni, egiziano è stato letteralmente massacrato dal suo datore di lavoro e dal suo socio con i quali saltuariamente divideva la casa e il suo tempo. I due, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel detto Bob e Mohamed Ali Abdelghani detto Tito, dopo un lunghissimo interrogatorio reso alla pm Daniela Pischetola sono adesso indagati per omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere.

