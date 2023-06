Madonna, le ultime ore prime del malore, l'infezione batterica, la terapia intensiva, il ritorno a casa. «Il suo corpo è devastato»

«Il suo corpo è devastato». Madonna sta ancora combattendo la sua malattia nonostante sia stata dimessa dall'ospedale. Fonti hanno riferito a TMZ che la superstar di "Material Girl", 64 anni, ha «vomitato in modo incontrollabile» ed è costretta a letto nella sua casa di New York City. «Non riesce ad alzarsi». Madonna - che è stata ricoverata in terapia intensiva con un'infezione batterica sabato scorso - sta ancora combattendo contro gli effetti della sua malattia.