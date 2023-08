Leonarda Aula, nobildonna ingannata e circuita: 40enne si fa nominare unico erede del suo immenso patrimonio (e del cognome)

Si erano conosciuti “casualmente” all’interno di un bar alla fine del 2018: lei, Leonarda Aula, classe 1940 discendente da una famiglia di nobili siciliani, vedova dagli anni Novanta e senza figli. Lui, Antonio Spoto, di quarant’anni più giovane di lei, stava depredando e rubando l’immenso patrimonio della signora: polizze assicurative, cassette di sicurezza, conti correnti da milioni di euro, appartamenti in Sicilia e anche il cognome della nobildonna. Secondo le indagini e verifiche condotte dalla Procura di Palermo - dopo la denuncia dei familiari della donna deceduta (per cause non completamente chiarite) nell’Ottobre del 2020 - Spoto si sarebbe approfittato della vittima, dei suoi possedimenti gestendoli a proprio piacimento e avrebbe minato la sua lucidità condizionando in maniera netta le decisioni della donna.