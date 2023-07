Frate cappuccino truffa anziana e si fa nominare unico erede: sequestrati 460mila euro a Rovigo

Era diventato suo amico, ma solo per mettere le mani sulla sua fortuna. Per questo un appartenente all'ordine dei Frati minori cappuccini di Rovigo è stato denunciato per circonvenzione di incapace ai danni di un'anziana: approfittando della situazione di grave fragilità psichica in cui si trovava la signora, il religioso si sarebbe fatto nominare come unico suo erede.

In via preventiva, la Guardia di Finanza ha sequestrato al frate ben 460 mila euro, depositati in tre conti correnti bancari distinti. Così ha stabilito l'ordinanza firmata dal gip di Vicenza. L'indagine - riferisce il procuratore capo Lino Giorgio Bruno - è stata avviata in seguito alla denuncia presentata dal fratello dell'anziana, morta quest'anno per cause naturali.

La dinamica della truffa

Il religioso - secondo l'accusa - sarebbe diventato amico della donna, allontanandola da parenti e amici, per ottenere da lei il conferimento di una "procura generale": in sostanza, un atto notarile con cui si autorizza qualcuno a operare sui propri beni.

Non solo: il cappuccino era riuscito perfino a farsi nominare suo erede universale.

Ancora prima della pubblicazione del testamento, nel 2021, il frate avrebbe prosciugato completamente i beni dell'anziana: tutto era stato trasferito sui suoi conti personali, secondo quanto emerso dalle indagini. La magistratura vicentina ha avvisato del grave episodio i vescovi di Vicenza e Veneto, e il Ministro provinciale dell'Ordine dei Cappuccini veneti.