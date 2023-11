Lavori più richiesti in Italia, ecco la classifica: dagli ingegneri agli idraulici,le figure più ricercate (che non si trovano)

La bilancia del mercato del lavoro è in attivo (+6,4% di contratti sul 2022, ma anche (+19,4% sul 2019) ma la parola chiave per comprendere i problemi odierni nel settore è "mismatch" (disallineamento). Di fronte alle rivoluzioni tecnologiche in atto (da quella ditigale a quella green) il mercato si scontra: con la crisi demografica (con sempre meno giovani che si presentano per i colloqui); la mancata crescita della produttività (e a cascata dei salari); e infine il mondo della scuola e quello del lavoro che ancora faticano a parlarsi. Il quadro lo offre il Bollettino per il 2023 del sistema informativo Excelsior (firmato Unioncamere-Anpal), reso noto al Job&Orienta a Verona.

