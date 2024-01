Kate Middleton operata, cosa sappiamo: l'ultima apparizione a Natale, il party di Capodanno, il compleanno a porte chiuse

È diventato già un giallo nel Regno Unito l'intervento di chirurgia addominale a cui si è sottoposta la principessa Kate Middleton. Secondo il comunicato ufficiale diffuso dai reali, la moglie del futuro Re resterà in ospedale per i prossimi 10-15 giorni e non prenderà parte a impegni ufficiali almeno fino a Pasqua. La notizia si è abbattuta sui sudditi come un fulmine a ciel sereno: nessuno si aspettava che Kate potesse avere un problema di salute tale da costringerla a un ricovero tanto lungo.

Kate Middleton operata all'addome: «In ospedale due settimane». Anche William cancella gli impegni ufficiali. E salta l'ipotetico viaggio in Italia