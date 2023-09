Jacob Elordi, chi è l'Elvis australiano che ci ha fatto innamorare: ex rugbista ed ex di Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford)

"Can’t Help Falling in Love" (Non posso fare a meno di innamorarmi), cantava Elvis. E lui che interpreta Elvis sul grande schermo non può fare a meno di farci impazzire. Un metro e novantasei di altezza, ex giocatore di rugby, sguardo sornione: Jacob Elordi ruba la scena sul red carpet di Venezia 2023. L'attore australiano che ha raccolto il testimone di Elvis da Austin Butler (attuale fidanzato della sua ex, Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford) è il co protagonista di Priscilla, il biopic di Sofia Coppola che racconta la tormentata storia tra Elvis e Priscilla con gli occhi di lei, quattordicenne per buona parte del film.

Bello come un adone ha sfilato insieme al resto del cast, grazie a un accordo tra il sindacato SAG-AFTRA e le produzioni indipendenti che hanno già adeguato i loro standard alle richieste dei lavoratori. E più le fan urlavano il suo nome, più Jacob firmava autografi e si rendeva disponibile per un selfie.

Venezia 2023, pagelle look sesta serata: Kasia Smutniak chic (8), Priscilla Prestley lugubre (5), Denny Mendez lampadario (4), Patty Pravo e le babbucce (6)