Ivan Marocco, chi è il 30enne che si è schiantato in diretta social ad Alatri: su Instagram decine di video mentre guida a tutta velocità

Sul suo profilo Facebook spicca l'immagine del cruscotto della sua Audi. L'auto, una delle passioni di Ivan il Marocco, così come viene chiamato dagli amici il 30enne di origine marocchina che ieri pomeriggio si è schiantato in diretta social ad Alatri contro la Nissan guidata da una donna con a bordo i figli. Il vero nome è Abdelhafid El Idrissi e oggi è risultato positivo all'alcol test e alla droga. Su Instagram emerge come filmarsi mentre guida fosse un'abitudine. Sono tantissimi infatti filmati pubblicati che mostrano il cruscotto della sua auto mentre procede a tutta velocità. Non un fatto isolato quindi, ma una vera e propria passione che ieri è culminata nel tremendo frontale.