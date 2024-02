Italia Irlanda rugby Sei Nazioni diretta oggi 11 febbraio: azzurri a Dublino per evitare una lezione. Dove si vede in tv. Francia batte Scozia grazie a un errore della moviola

Italia Irlanda rugby oggi 11 febbraio diretta dalle 16, Aviva Stadium, Dublino

Beata gioventù, beati azzurri Under 20 che se ne infischiano del pronostico tombale e a Cork mettono alle corde come mai prima i giovani e imbattibili, e da tempo immemore imbattuti, irlandesi. Avranno acceso un cero grande così a San Patrizio i padroni di casa che si sono salvati (23-22, ultimo pallone in mano all'Italia di Massimo Brunello) solo per l’intercessione del Patrono che pure ha applaudito le galoppate in meta della rivelazione Marco Scalabrin.



INFERMERIA

E magari oggi si ripetesse una partita così, quando invece tutto nel gelo piovigginoso di Dublino annuncia una durissima legnata per la truppa del neo ct Gonzalo Quesada che ha pagato a caro prezzo il dignitoso ko di misura contro l’Inghilterra. Contro la seconda squadra al mondo, campione in carica del Sei Nazioni con tanto di Grand Slam, devastante in Francia nel primo turno e dal campionario infinito di “ball carrier” (i giocatori grandi e grossi che avanzano con la palla fra le braccia), l’Italia si presenza senza i suoi interpreti migliori di questo ruolo. Ovvero Seb Negri e Lorenzo Cannone, già in infermeria dopo la prima giornata. Problemi anche nel gioco al piede e dalla piazzola: Tommy Allan alla fine ha recuperato, ma parte dalla panchina. Quesada resta ottimista e lancia i 23enni del Treviso Manuel Zuliani e Alessandro Izekor, poi richiama il mediano di mischia italo-gallese Varney, più affidabile nei calci di Garbisi jr. La regia resta affidata a Paolo Garbisi, mentre “dietro” è una gioia vedere il ritorno di Ange Capuozzo, con la speranza che il pack riesca a procurargli qualche pallone tra un placcaggio e l’altro.