Israele Hamas, sfida a distanza fra due portaerei nucleari Usa e i missili degli Ḥezbollah alleati di Hamas. La paura di un'escalation

È la portaerei nucleare più potente del mondo ma - non si mai - meglio tenersi fuori dalla portata degli avanzatio missili antinave degli Hezbollah che contano su forniture belliche da parte di Iran, Russia e Siria. Ecco il contesto in cui sta già operando la Gerald R. Ford che verrà presto raggiunta dalla poraerei Dwight D. Eisenhower, portaerei costate ai contribuenti americani 20 miliardi di dollari per la "versione base" contare accessori, armamenti e soprattutto velivoli, ovvero almeno 90 caccia anche di ultima generazione per ognuna. E per la propulsione usano generatori nucleari che possono funzionare per almeno 25 anni.