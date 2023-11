Guerra, l'escalation: jet americani e israeliani attaccano basi dell'Iran in Siria (12 morti), ribelli dello Yemen abbattono drone dell'Usaf

L'attenzione è sulla Striscia di Gaza e sulla Cisgiordania (West bank), ma in Medio Oriente proseguono conflitti a "bassa intensità", etichetta che non consola troppo i familiari dei morti in questi combattimenti che continuano ad alimentare la cenere sotto la brace.

In poche ore si sono registrati due raid targati Usa e Israele in Siria e l'abbattimento di un drone americano da parte dei ribelli Houthi nei cieli dello Yemen. Dietro questi raid gli intrecci fra gli scenari bellici esistenti prima dell'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre e le conseguenze innescate da esso. L'Iran, sostenuto dalla Russia che da un mese ha visto la guerra in Ucraina sparire delle prime pagine, è ospite della Siria e addestra e arma Hamas nella Striscia e gli Hezbollah in Libano. Quest'ultimi tengono impegnato almeno in parte l'esercito israeliano sul versante della Cisgiordania mentre da Oriente i ribelli Houthi, in guerra con il regime yemenita, bersagliano con razzi Israele obbligandolo a far decollare in scramble caccia intercettori con missili aria-aria oppure a scatenere le costosissime batterie antimissili di ultima generazione come Arrow 3 che ora affiancano il sistema dell'Iron Dome.