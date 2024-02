Nuovi incentivi auto elettriche, bonus di 2.000 euro per le vetture usate: ecco chi può richiederlo

Meno di un miliardo per aiutare la vendita di auto più ecologiche: ammonta a 950 milioni di euro (di cui 10 ereditati dai fondi 2023) il nuovo programma di ecoincentivi 2024 che entrerà in vigore entro la fine di marzo. Nel piano Ecobonus, 793 milioni sono destinati alle auto, 35 milioni a ciclomotori, motocicli e quadricicli, 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri, 20 milioni per l’usato auto, 50 milioni per il noleggio a lungo termine.

Rosa Sangiovanni, marketing director di Dacia nel suo intervento per i 145 anni del Messaggero ha parlato di futuro e mobilità green, illustrando i vantaggi delle auto a Gpl: "I motori a Gpl rilasciano il 10% in meno di CO2 rispetto ai classici motori termici. Una soluzione green che, di fronte alle normative sempre più stringenti nelle grandi città, aiuta anche tutti coloro che hanno ancora reticenze sulla mobilità elettrica".