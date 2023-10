Imma Tataranni, stasera su Rai 1 la terza puntata: anticipazioni, trama e cast della fiction

Va in onda stasera su Rai 1 il terzo episodio della terza stagione di «Imma Tataranni - Sostituto Procuratore». La fiction amatissima dal pubblico con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, sarà disponibile per i telespettatori a partire dalle 21.30 sul primo canale, e in streaming su RaiPlay in qualsiasi momento.

Scopriamo ora insieme le anticipazioni di questa puntata, la penultima della stagione.