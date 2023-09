Imma Tataranni, boom di ascolti per il debutto della terza stagione. Matera, la storia e Vanessa Scalera: tutti i motivi del successo

Il debutto della terza stagione di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore”, andato in onda lunedì 25 settembre su Rai 1 è stato un successo che ha sbaragliato la concorrenza della prima serata, primo tra tutti Il Grande Fratello su Canale 5.

Matera premia Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti della serie tv Rai «Imma Tataranni»

Uno share del 27,1% e ben 4.624.000 spettatori: un vero boom che riconferma la passione del pubblico per le storie di Imma, interpretata da Vanessa Scalera, attrice di formazione teatrale che non rappresenta certo un volto noto per il pubblico Rai, ma che è stata decisamente in grado di conquistare gli spettatori.

Imma che si fa fare la foto con Gianni dalla mitica Anna 🥰#IMMATATARANNI #immatataranni3 pic.twitter.com/6bUYTMbjPY — Flav⎊ (@Darveyinbed) September 25, 2023

Complice in parte anche la partecipazione di Gianni Morandi alla prima puntata, si conferma in questa stagione la grande fedeltà del pubblico per le storie di Imma Tataranni, ma quali sono le ragioni di tanto successo?