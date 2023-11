Ilary Blasi, ecco dove Totti le ha nascosto borse e scarpe: il video del ritrovamento. La conduttrice. «I Rolex che ho preso? Sono tutti miei»

Oggi i leggendari Rolex sono in una cassetta di sicurezza, alcuni godono dell'affido condiviso tra mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti. Ma il loro destino è ancora da chiarire, lo faranno i giudici il 4 dicembre in un'aula di tribunale. Ma c'è stato un momento nell'intricato divorzio tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma che la guerra dei Rolex ha assunto una piega tragicomica: lei accusata di avergli fatto sparire gli orologi, lui che per ripicca gli ha nascosto borse e scarpe. Dove? Lo rivela (con tanto di video e foto) Ilary in Unica, il docu-film uscito su Netflix, dove racconta la sua versione sulla separazione dall'ex marito.