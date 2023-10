Hamas, mappe ritrovate addosso ai terroristi dai soldati israeliani: ricostruite le 16 ore di terrore

Le indagini che vengono portate avanti dagli israeliani dopo gli attacchi diffusi dei terroristi di Hamas nei vari kibbutz stanno facendo emergere le prove di quello che inizialmente era stato prospettato, un colpo ben preparato da anni, dettagliatamente studiato, trasmesso sul territorio attraverso diversi canali e con l'aiuto di numerosi centri di supporto. Persino una pizzeria, per esempio, situata nella zona di Samaria, in Cisgiordania è servita come punto d'appoggio per i terroristi. La struttura nel frattempo è stata distrutta da un bulldozer israeliano e il proprietario arrestato.

I documenti

Dai diversi documenti che sono stati rinvenuti sui corpi dei terroristi uccisi e analizzati dagli esperti è stato possibile per Israele ricostruire un quadro molto dettagliato sul piano di attacco. Sono state soprattutto le mappe rinvenute a farlo capire. Sulle piantine era evidenziato come poter entrare ed accerchiare le aree relative ai kibbutz. Sono stati poi studiati anche altri documenti significativi come un foglio rinvenuto sul corpo di un miliziano che fa affiorare l'entità dei compensi che presumibilmente ricevevano gli ufficiali di medio livello di Hamas, pari a 5 mila shekel al mese, l'equivalente di un ottimo stipendio per gli standard di Gaza.