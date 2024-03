Haiti, continua il caos nella capitale: assalti ad aeroporto e ospedale, migliaia fuggono dalla città

Non migliora la situazione ad Haiti, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per 72 ore, in seguito a una maxi evasione dal carcere più grande dell'isola, quello di Port-au-Prince, dal quale sono scappati circa 4000 detenuti. Gli assalti da parte di bande armate, che stanno avvenendo in queste ore, avrebbero l'obiettivo di costringere alle dimissioni il primo ministro Ariel Henry, di cui continuano a non aversi notizie dopo il viaggio in Kenya del 1° marzo. Nuove inquietanti aggiornamenti arrivano dall'isola caraibica, al punto che anche la Farnesina nella serata di ieri (4 marzo) ha pubblicato una nota in cui spiega che «sono assolutamente sconsigliati i viaggi ad Haiti, per qualsiasi ragione». Le bande armate rivendicano di controllare «l'80% di Port au Prince (la capitale)» e di puntare all'assalto della Banca centrale, mentre decine di migliaia di persone stanno lasciando le loro abitazioni per scappare dalla città.