Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore? La famiglia: «Continua ad essere monitorato». La produzione: «Rientrerà appena possibile»

Sono state ore di apprensione per Giuseppe Garibaldi, il concorrente del Grande Fratello che il 2 febbraio è stato soccorso da un’ambulanza mentre si trovava all’interno della casa del reality di Mediaset a Cinecittà. Le immagini del malore che aveva colpito il 30enne calabrese, e lo stato di agitazione dei suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia, avevano messo in allarme il pubblico. Ma come sta oggi Garibaldi?