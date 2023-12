Grande Fratello, Federico Massaro nuovo concorrente? Età, vita privata e Instagram: tutto quello che c'è da sapere sul modello di Milano che vive a Seoul

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, stasera in tv al Grande Fratello oltre a Monia La Ferrera (ex di Massimiliano Varrese) entrerà anche un altro concorrente. Alfonso Signorini è pronto per condurre una nuova puntata del reality di Canale 5 che andrà in onda oggi, 4 dicembre, dalle 21.30 su Canale 5. Dopo l'ingresso di Greta Rossetti e Rosanna Fratello, secondo le anticipazioni lanciate da TvBlog stasera varcherà la porta rossa del loft di Cinecittà anche Federico Massaro. Vediamo chi è.