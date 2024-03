Grande Fratello, anticipazioni, nominati e sondaggi. Quando torna Marco Maddaloni? Chiarimento definitivo tra Perla e Mirko, Anita rischia grosso

Quarantunesima puntata del Grande Fratello. Stasera in tv, alle 21.40 su Canale 5, torna il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Il nome della prima finalista è stata svelato: Beatrice Luzzi vola alto ed è lei la prima ad aggiudicarsi il podio.

Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa è boom di ascolti, Fazio fa il record su Nove con 4mln di telespettatori: è la puntata più seguita di sempre

Nel frattempo tra malumori e amori (finti o veri che siano) questa settimana cambia di nuovo la messa in onda. Il reality andrà infatti in onda stasera, lunedì 4 marzo, e tornerà per il secondo appuntamento settimanale giovedì 7 marzo. Vediamo dunque le anticipazioni di stasera.