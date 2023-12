Luca Vetrone entra al Grande Fratello, chi è: le esperienze tv, l'ex fidanzata che lo ha lasciato per una donna e la frequentazione con Perla Vatiero

Nuovo appuntamento stasera in tv con il Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto a tornare in diretta su Canale 5 per regalare emozioni e sorprese ai concorrenti e ai telespettatori del reality. Tra liti e amori stasera arriva anche un nuovo concorrente, e non è un volto nuovo al piccolo schermo. Stasera al Gf entra Luca Vetrone. scopriamo qualcosa in più su di lui.