Giovanni Barreca, chi è la figlia prediletta risparmiata: ha vissuto per giorni in casa con i cadaveri dei fratellini morti

È l'unica sopravvissuta alla strage del padre, si dice fosse la sua prediletta. La figlia di Giovanni Barreca, superstrite della follia omicida di Palermo, ha parlato esorcismo dietro al delitto che ha visto uccisi la madre e i due fratelli. «Volevano scacciare il demonio», ha detto ai carabinieri accusando il padre e una coppia di amici, fermati ieri con l'accusa di omicidio. La giovane, dopo la confessione resa dal padre, è stata trovata in casa dai carabinieri in stato confusionale. In molti si chiedono perché sia stata risparmiata, cosa avrebbe spinto il Barreca ha sterminare la famiglia salvando solamente lei.