Giornata violenza sulle donne, manifestazioni 25 novembre. Cortei e sit-in: il programma delle inizitive nelle città italiane

Cortei, corse, passeggiate, flash mob, sit in, visite ginecologiche gratuite, rassegne. Ma soprattutto tanto rumore. La Giornata internazionale della violenza sulle donne, a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin che ha scosso tutto il Paese, porterà sabato 25 novembre nelle piazze italiane migliaia di persone che grideranno per dare voce a chi non ce l'ha più.

Corteo 25 novembre contro la violenza sulle donne, chi ci sarà e chi no

Avrà luogo un'edizione speciale della manifestazione "Montecitorio a porte aperte". Durante la visita i cittadini potranno ascoltare in Aula le testimonianze di donne vittime di violenza. Porte aperte anche in Senato la cui facciata sarà illuminata di rosso. Ecco il programma delle iniziative, città per città.