Giordania, i look alle nozze del principe Hussein: Rania in nero (e c'è un motivo), Kate Middleton perfetta, Beatrice di York eccessiva

A qualche settimana dall'incoronazione di Re Carlo, i reali di tutto il mondo si sono ritrovati nuovamente insieme per un'altra importante occasione: il 1° giugno il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II, figlio della regina Rania di Giordania e re Abdullah, ha sposato a 28 anni la fidanzata di origini saudite Rajwa Khaled Al-Seif, figlia di un noto imprenditore, laureata in architettura alla Syracuse University di New York e di un anno più grande di lui. Le nozze - alle quali hanno assistito tra gli altri la first lady Usa Jill Biden, l'erede al trono britannico William e la consorte Kate Middleton - si sono svolte nello Zahran Palace di Amman. I look? Davvero regali.